ВОЗ призвала мир готовиться к появлению нового штамма COVID-19 Директор по ЧС ВОЗ Райан призвал быть готовыми к появлению нового штамма COVID-19

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Директор программы по чрезвычайным ситуациям организации Майкл Райан обратился к международному сообществу с призывом быть готовыми к реагированию на возможное появление нового, более опасного штамма COVID-19. По словам представителя ВОЗ, специалисты не знают, как коронавирус продолжит эволюционировать. В случае появления более заразного и вирулентного штамма, отметил Райан, мир может не справиться.

Мы не знаем, как этот вирус продолжит эволюционировать. Появление нового штамма, который более заразен и вирулентен, может вызвать наше отступление. Следует сохранять бдительность, — заявил Райан в ходе выступления в Женеве, трансляцию которого велась на официальной странице ВОЗ в Twitter.

Он добавил, что из-за уменьшения числа тестов и исследований генома коронавируса, в настоящее время утрачена возможность быстро обнаруживать новый вариант и давать ему характеристику.

Вирусолог Павел Волчков ранее заявил, что распространение SARS-CoV-2 возможно прекратить, если прервать социальные контакты по всему миру на две-три недели. Эксперт признался, что такое осуществимо лишь «в идеальном мире роботов», где все распоряжения выполнялись бы моментально и беспрекословно. Он при этом добавил, что в настоящее время среди россиян сформирован популяционный иммунитет.