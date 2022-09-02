Раскрыт способ избавить мир от COVID-19 за пару недель Вирусолог Волчков раскрыл, как избавить мир от COVID-19 за пару недель

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Вирусолог Павел Волчков заявил, что распространение SARS-CoV-2 возможно прекратить, если прервать социальные контакты по всему миру на две-три недели. Эксперт признался, что такое осуществимо лишь «в идеальном мире роботов», где все распоряжения выполнялись бы моментально и беспрекословно. Он при этом добавил, что в настоящее время среди россиян сформирован популяционный иммунитет, пишут «Известия».

Чтобы прекратить распространение SARS-CoV-2, нужно всему миру прервать социальные контакты на две-три недели. И все — пандемия заканчивается, — рассказал Волчков.

По мнению специалиста, в России не будет вводиться новый масочный режим, так как люди устали от ограничений, несмотря на эффективность ограничения распространения респираторных вирусных инфекций.

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова ранее рассказала, что имбирь обладает рядом полезных свойств, среди которых улучшение метаболизма, выраженное противомикробное действие, а также укрепление иммунитета. Эксперт отметила, что в имбире содержится капсаицин, который улучшает кровоснабжение слизистых, поэтому его можно использовать для профилактики хронических заболеваний. По словам врача, он также способствует похудению.