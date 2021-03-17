ВОЗ предлагает продолжить использование вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/5c7d065e-872f-11eb-a671-96000091f725_660.jpg Фото: BEAUTIFUL SPORTS/KJPeters /Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам мира продолжить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, несмотря на то что в последнее время с препаратом связаны некоторые неприятные истории. Напомним, что несколько государств уже отказались от его использования.

ВОЗ считает, что преимущества применения вакцины AstraZeneca перевешивают риски, и рекомендует продолжать вакцинацию, — говорится в заявлении организации.

Уточняется, что комитет ВОЗ тщательно изучает последние данные о безопасности вакцины, разработанной компанией AstraZeneca, и как только он завершит этот процесс, результаты будут обнародованы. Что же касается тромбов, то в организации сказали, что это достаточно распространённое явление.

Тем не менее ряд стран приостановил в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свёртываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

Кроме того, как писал NEWS.ru, вакцина шведско-британского производства AstraZeneca может не только влиять на образование тромбов, но и вызывать кровотечение. Об этом заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.