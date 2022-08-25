ВОЗ отчиталась о ситуации с оспой обезьян ВОЗ: число новых случаев заражения человека оспой обезьян снизилось за неделю в мире на 21%

Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.deVincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Более 5,9 тысячи новых случаев заболевания оспой обезьян выявлено в мире за минувшую неделю, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это на 21% меньше, чем за предыдущие семь дней. Вирус выявили у людей в 96 странах, причем большинство случаев заражения произошло в США.

Как отмечается в информационном бюллетене, всего по состоянию на 22 августа в ВОЗ поступили сообщения о 41 664 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания оcпой обезьян и 12 смертях.

В ВОЗ подчеркнули, что более 98% заразившихся оcпой обезьян составляют мужчины, их средний возраст — 36 лет. Менее 1% случаев приходится на возрастную группу младшe 18 лет.

ВОЗ 23 июля объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В США в связи с распространением заболевания 4 августа было решено ввести режим ЧС. Оспой обезьян заболевают в основном мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Ранее сообщалось, что в России появился препарат против оспы обезьян. Заявку на регистрацию препарата НИОХ-14 подал ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».