Александр Чеков

ВОЗ отчиталась о ситуации с оспой обезьян ВОЗ: число новых случаев заражения человека оспой обезьян снизилось за неделю в мире на 21%

25 августа 2022 в 17:17

Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.deVincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press