Более 5,9 тысячи новых случаев заболевания оспой обезьян выявлено в мире за минувшую неделю, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это на 21% меньше, чем за предыдущие семь дней. Вирус выявили у людей в 96 странах, причем большинство случаев заражения произошло в США.
Как отмечается в информационном бюллетене, всего по состоянию на 22 августа в ВОЗ поступили сообщения о 41 664 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания оcпой обезьян и 12 смертях.
В ВОЗ подчеркнули, что более 98% заразившихся оcпой обезьян составляют мужчины, их средний возраст — 36 лет. Менее 1% случаев приходится на возрастную группу младшe 18 лет.
ВОЗ 23 июля объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В США в связи с распространением заболевания 4 августа было решено ввести режим ЧС. Оспой обезьян заболевают в основном мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Ранее сообщалось, что в России появился препарат против оспы обезьян. Заявку на регистрацию препарата НИОХ-14 подал ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».