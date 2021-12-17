ВОЗ: «омикрон»-штамм обнаружен уже в 89 странах

Случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса зафиксированы в 89 странах мира, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом новый штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем иммунизации населения. Специалисты пока не знают, с чем это может быть связано.

Как предположили в ВОЗ, такое быстрое распространение «омикрона» может происходить из-за его способности уклоняться от антител и большей заразности, в отличие от предыдущих штаммов COVID-19. Также специалисты не имеют ещё достаточных данных о тяжести течения заболевания новым штаммом.

По-прежнему имеются ограниченные данные о клинической тяжести «омикрона», — отметили в ВОЗ.

Ранее Министерство здравоохранения ЮАР заявило о снижении уровня госпитализированных больных коронавирусом в республике (ЮАР), где распространился «омикрон»-штамм. В соответствии с предварительными данными южноафриканских медиков, новый штамм переносится значительно легче, чем вариант «дельта», однако скорость его распространения значительно выше. В частности, во вторую неделю новой волны в стране уже фиксируется более 20 тысяч заражений ежедневно, а при «дельта»-штамме этот показатель не превышал 4,4 тысячи.

В России число инфицированных «омикроном» составляет 16 человек, все они вернулись из поездки в ЮАР.