https://static.news.ru/photo/e64621fa-477e-11ea-adff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Fang/Xinhua/Global Look Press

Общее число заболевших коронавирусом в мире составляет более 20,6 тысячи человек.

По данным на 4 февраля, всего заболело 20 647 человек, из них 20 471 пострадали в Китае и 176 в 24 странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Подозрения на коронавирус обнаружены у 23 214 человек, в тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. От заболевания умерли 425 человек, в основном это пожилые люди с наличием одного или нескольких хронических заболеваний. Сообщается, что всего один человек умер от болезни за пределами Китая в Филиппинах.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт воздушно-космических сил России вылетел из Ухани в Россию. На его борту 82 россиянина. Самолёт с военными медиками и вирусологами Минобороны РФ отправился в Китай днём 4 февраля. Врачи взяли с собой средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.