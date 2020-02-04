Общее число заболевших коронавирусом в мире составляет более 20,6 тысячи человек.
По данным на 4 февраля, всего заболело 20 647 человек, из них 20 471 пострадали в Китае и 176 в 24 странах,
Подозрения на коронавирус обнаружены у 23 214 человек, в тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. От заболевания умерли 425 человек, в основном это пожилые люди с наличием одного или нескольких хронических заболеваний. Сообщается, что всего один человек умер от болезни за пределами Китая в Филиппинах.
Ранее NEWS.ru писал, что самолёт воздушно-космических сил России вылетел из Ухани в Россию. На его борту 82 россиянина. Самолёт с военными медиками и вирусологами Минобороны РФ отправился в Китай днём 4 февраля. Врачи взяли с собой средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.
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