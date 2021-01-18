ВОЗ: Китай мог бы реагировать быстрее в первые дни пандемии

https://static.news.ru/photo/1b22df84-59ae-11eb-913b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию на пандемию заявила, что власти КНР могли бы оперативнее реагировать на появление коронавируса в Ухани для сдерживания его распространения.

Глобальному распространению эпидемии способствовало то, что её по большей части скрывали, — приводит заявление экспертов «Интерфакс».

Происходило это, по их данным, когда COVID-19 впервые обнаружили в Ухани, и как заключила группа, у Китая «были возможности, чтобы быстрее реагировать на ранние сигналы».

Между тем в январе 2021 года теория о возникновении коронавирусной инфекции из-за летучих мышей получила косвенное подтверждение. Учёные из города Ухань, откуда и началась пандемия, признались, что во время исследований их кусали рукокрылые, сообщал NEWS.ru.