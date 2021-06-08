Вован и Лексус поговорили с литовским депутатом от имени друга Навального

https://static.news.ru/photo/90866fac-c876-11eb-877a-96000091f725_660.jpg Жигимантас Павиленис Фото: zygispavilionis/facebook.com

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) созвонились с председателем литовского парламентского комитета по иностранным делам Жигимантасом Павиленисом и представились соратником оппозиционера Алексея Навального Леонидом Волковым. Запись их разговора опубликована на YouTube.

Пранкеры спросили у депутата о знакомых высокопоставленных американских чиновниках. Павиленис заявил, что обладает связями с Конгрессом США. Он предложил организовать поездку в США, чтобы фейковый Волков мог познакомиться с «шайкой», работающей вместе с депутатом по Грузии, Белоруссии и другим странам. Также Павиленис рассказал, что может соединить своего собеседника с мафией, являющейся «второй по силе в конгрессе».

Литовский депутат также подчеркнул, что у него нет никакой стратегии для работы с Россией. Он отметил, что над «работой против этого режима» следует подумать вместе с американцами.

Ранее Вован и Лексус подключились к закрытому заседанию международного комитета палаты представителей Нидерландов от имени Леонида Волкова. Они рассказали депутатам, как освободить Навального из-за заключения, для этого европейские политики должны объявить голодовку, как и оппозиционер. В ответ на это депутаты отметили, что не знают примеров голодовок, которые были объявлены мировыми лидерами или парламентариями.