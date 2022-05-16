Страны — члены ОДКБ не будут участвовать в конфликте на Украине

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Вопрос участия вооружённых сил стран — членов ОДКБ на встрече лидеров не поднимался, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась, пишет РИА Новости. Он уточнил, что в процессе мероприятия президент России Владимир Путин рассказал коллегам о продвижении военной спецоперации на Украине.

Сегодня в ходе встречи президент РФ Владимир Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине. Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался, — заявил Зась.

В ходе выступления на саммите ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об угрозе «расчленения Украины», которая исходит от Запада. По его словам, для этого западные страны послали в страну подразделения «под видом миротворцев».

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что Организация Договора о коллективной безопасности будет расширяться. Он отметил, что к ОДКБ могут примкнуть десятки стран, поскольку организация продемонстрировала свою «боеготовность и миролюбие».