Военный эксперт рассказал о подготовке к новой фазе спецоперации «Известия»: военный эксперт Шурыгин рассказал о подготовке к новой фазе спецоперации

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что визит министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на командный пункт группировки войск «Запад» может косвенно говорить о подготовке к новой активной фазе специальной военной операции на Украине. Он отметил, что вместе с министром приехала целая группа специалистов, которая всё досконально проверяет. Он при этом назвал прошедшую проверку «серьёзной», пишут «Известия».

Я думаю, что этот визит предшествует изменению того, что на военном языке называется «активностью». Не исключено, что впереди нас ждёт новая фаза спецоперации, — поделился Шурыгин.

Он подчеркнул, что наблюдаемое в настоящее время небольшое «затишье» связано с тем, что идёт пополнение войск личным составом и техникой.

Жена украинского президента Елена Зеленская ранее приехала в США и выступила в конгрессе: основной посыл её речи был в просьбе дать Украине больше оружия. В частности, она попросила системы противовоздушной обороны. Первая леди Украины попросила решить этот вопрос поскорее — до ухода сенаторов на каникулы. США при этом уже обещали передать киевским властям современные комплексы ПВО средней дальности NASAMS.