Военный эксперт предрек открытое вступление НАТО в конфликт на Украине Военный эксперт Сивков: открытое вступление НАТО в конфликт на Украине произойдет к зиме

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

НАТО может более открыто вступить в конфликт на Украине ближе к зиме, заявил заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков. В беседе с ИА SM.News он подчеркнул, что именно массовые поставки оружия и боевой техники со стороны Запада будут расцениваться как полноценное участие в конфликте.

Поставка Украине истребителей стран НАТО — это открытое вступление в конфликт Альянса. Этот этап, который мы сейчас переживаем, продлится два-три месяца. Максимум четыре. К зиме, когда станет понятно, что это неэффективно, они перейдут к открытому вступлению в конфронтацию, — сообщил Сивков.

Военный эксперт также отметил, что зимой, когда НАТО перейдет к открытой конфронтации, начнется «второй этап полноценной Третьей мировой войны».

Российский политолог, эксперт комитета Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов ранее заявил, что Североатлантический альянс использует Украину в своих целях и затягивает противостояние, чтобы разрушить Россию. Эксперт заявил, что этот конфликт НАТО планировала очень давно.