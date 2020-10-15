Военный эксперт объяснил, зачем ФРГ тренируется с ядерными бомбами США

https://static.news.ru/photo/95a6b9b4-0ed2-11eb-8a08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wo st 01 / Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 de/wikipedia.org

Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал учения «Стойкий полдень», которые проходят в Германии, провокационными. По мнению специалиста, использование ФРГ американских ядерных снарядов противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия.

Это говорит о том, что американцы пытаются готовится к ядерной войне, в том числе, и руками своих партнёров по НАТО. Немецкие бомбардировщики, как выяснилось, приспособлены нести на борту ядерное оружие, хотя у ФРГ его якобы нет, — объяснил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

Учитывая антироссийский курс большинства стран НАТО, несложно догадаться, кого имеют в виду немецкие военнослужащие под «вероятным противником», отмечает он. В случае нападения Россия будет отвечать аналогичными ударами по «центрам принятия решений», добавил Кнутов.

По информации dpa, на этой неделе в землях Северный Рейн-Вестфалия начались секретные учения НАТО под названием «Стойкий полдень». В частности, на них отрабатывается использование истребителей-бомбардировщиков, которые могли бы быть вооружены ядерным оружием в случае войны.