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Военный эксперт объяснил, зачем ФРГ тренируется с ядерными бомбами США

13:34, 15 октября 2020
Фото: Wo st 01 / Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 de/wikipedia.org

Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал учения «Стойкий полдень», которые проходят в Германии, провокационными. По мнению специалиста, использование ФРГ американских ядерных снарядов противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия.

Это говорит о том, что американцы пытаются готовится к ядерной войне, в том числе, и руками своих партнёров по НАТО. Немецкие бомбардировщики, как выяснилось, приспособлены нести на борту ядерное оружие, хотя у ФРГ его якобы нет, — объяснил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

Учитывая антироссийский курс большинства стран НАТО, несложно догадаться, кого имеют в виду немецкие военнослужащие под «вероятным противником», отмечает он. В случае нападения Россия будет отвечать аналогичными ударами по «центрам принятия решений», добавил Кнутов.

По информации dpa, на этой неделе в землях Северный Рейн-Вестфалия начались секретные учения НАТО под названием «Стойкий полдень». В частности, на них отрабатывается использование истребителей-бомбардировщиков, которые могли бы быть вооружены ядерным оружием в случае войны.

В то же время в Бюхеле проходят учения «Стойкий страж», в ходе которых военно-воздушные силы тренируются защищать находящуюся там авиабазу от нападения. Bild, ссылаясь на неподтвержденные данные, сообщает, что здесь на базе хранятся 20 американских водородных бомб B61, писал NEWS.ru.

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