Военэксперт раскрыл главную опасность американских ракет ATACMS Военный эксперт Суконкин указал на дальнобойность и устойчивость ракет ATACMS к перехватам

Фото: army.mil

Ракеты ATACMS, которые США могут поставить Украине, по боевой мощи вряд ли будут сильно отличаться от Storm Shadow, но могут превосходить их по дальности стрельбы, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Специалист также обратил внимание на устойчивость ракет ATACMS к перехватам.

ATACMS опасна, как и любая баллистическая ракета. Может поразить командный пункт, узел связи, РЛС, бункер, штаб, любую точечную цель, которая важна для ВСУ с точки зрения ее нейтрализации, — рассказал Суконкин.

Военный эксперт отметил особенности ATACMS, их-за которых эту ракету сложнее сбить.

Она получает первоначальный импульс в первые несколько десятков секунд, а дальше летит как брошенный камень, как и любая баллистическая ракета. ATACMS могут маневрировать во время полета, чтобы уйти от ЗРК, но это все в районе погрешности, — добавил он.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских официальных лиц сообщило, что США близки к одобрению поставки Киеву ракет ATACMS с дальностью до 300 километров. Прежде в администрации президента США Джо Байдена отказывались предоставлять Украине эти ракеты из-за опасений, что ВСУ могут использовать их для нанесения ударов по территории России.