Военэксперт призвал провести «парад позора» из Leopard на Красной площади Военный эксперт Матвийчук предложил провести «парадом позора» танки Leopard по Красной площади

Фото: Philipp Schulze/Global Look Press

Танк Leopard

Трофейные немецкие танки Leopard, потерянные Украиной, можно провести «парадом позора» по Красной площади, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, боевые машины противника также можно выставить в парке «Патриот», чтобы показать, что немецкие танки горят так же, как и все остальные.

С точки зрения пропаганды это великолепная вещь. <...> Есть такая интересная идея: собрать все трофейные машины — английские, немецкие, американские — и провести парадом позора по Красной площади, — предложил Матвийчук.

Эксперт отметил, что исследованием трофейной западной техники займутся российские военные инженеры. По его словам, это позволит выявить ее недостатки и выработать методики борьбы.

Ранее военный корреспондент Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что российские военные заполучили в качестве трофея первые танки Leopard. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Издание Politico отмечало, что в интернете начали распространяться фотографии с, предположительно, украинскими танками Leopard немецкого производства, которые были задействованы в контрнаступлении ВСУ. Помимо немецких боевых машин журналисты заметили в Сети видео с подбитыми американскими боевыми машинами пехоты Bradley, которые также поставлялись Киеву.