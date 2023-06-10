Трофейные немецкие танки Leopard, потерянные Украиной, можно провести «парадом позора» по Красной площади, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, боевые машины противника также можно выставить в парке «Патриот», чтобы показать, что немецкие танки горят так же, как и все остальные.
С точки зрения пропаганды это великолепная вещь. <...> Есть такая интересная идея: собрать все трофейные машины — английские, немецкие, американские — и провести парадом позора по Красной площади, — предложил Матвийчук.
Эксперт отметил, что исследованием трофейной западной техники займутся российские военные инженеры. По его словам, это позволит выявить ее недостатки и выработать методики борьбы.
Ранее военный корреспондент Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что российские военные заполучили в качестве трофея первые танки Leopard. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Издание Politico отмечало, что в интернете начали распространяться фотографии с, предположительно, украинскими танками Leopard немецкого производства, которые были задействованы в контрнаступлении ВСУ. Помимо немецких боевых машин журналисты заметили в Сети видео с подбитыми американскими боевыми машинами пехоты Bradley, которые также поставлялись Киеву.