Военэкперт объяснил, почему ВСУ не смогут удержать Волчанск Военэкперт Алехин: ВС РФ берут Волчанск в клещи с трех сторон

Фото: МО Украины

Российская армия активно наступает на Волчанск и берет его в клещи с трех сторон, рассказал в беседе с NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин. Он предположил, что украинские войска не смогут сдержать этот натиск.

Учитывая, что армия РФ берет Волчанск с трех сторон в клещи, осторожно предположу, что ВСУ не удастся его удержать. Они отойдут дальше, в район поселка городского типа Печенеги, — сказал Алехин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что сейчас на Харьковском фронте идут тяжелые, вязкие бои. По его словам, в Волчанске ВСУ несколько раз контратаковали, но продвинулись при этом группы Вооруженных сил России. Сейчас линия соприкосновения в основном выстраивается по реке Волчьей. Царев отметил, что ситуация под Харьковом очень напряженная, под огнем находится буквально любая цель.

Источник «Военной хроники» объяснил, что ВСУ перебрасывают к административному центру силы с других направлений: Часова Яра, Купянска, Херсона, Запорожья. По данным WarGonzo, основные бои развернулись в центральной части Волчанска и на северных подступах к Липцам. Министерство обороны РФ эту информацию никак не комментировало.