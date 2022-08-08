Во Франции сообщили о новой тактике Пентагона на Украине Causeur: Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных помощников

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство обороны США применило на Украине новую тактику найма контрактных помощников для участия в конфликте. Об этом сообщил журнал Causeur со ссылкой на военный источник во Франции. Тот, в частности, заявил, что армия США находилась рядом с ВСУ с самого начала боевых действий.

Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине, — рассказал собеседник издания.

Он также уточнил, что подобные помощники действуют «на всех полях сражений».

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара по населенному пункту Выводово Днепропетровской области Украины было уничтожено более 80 иностранных наёмников. По данным ведомства, там располагался опорный пункт иностранного легиона.

Также сообщалось, ВКС России уничтожили до 250 наёмников иностранного легиона и более 20 единиц военной техники в районе города Николаева в ходе спецоперации. Кроме того, в населённых пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области ликвидированы до 500 боевиков 92-й механизированной бригады ВСУ и военная техника.