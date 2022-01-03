Во Франции обнаружен новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружен в Марселе, на юге Франции. Его выявили у путешественника, вернувшегося из Камеруна. Об этом сообщила австрийская газета Heute.

По информации издания, переносчик заразил новым штаммом 12 человек.

Специалисты пришли к выводу, что возбудитель мог появиться именно там. Тесты выявили у заражённых «атипичную комбинацию мутаций», — сообщило издание.

Новый штамм получил обозначение В.1.640.2. Специалисты выявили в нем 46 мутаций.

При этом уровень заразности штамма оценить пока не представляется возможным.

Ранее глава Минздрава Франции Оливье Веран предположил, что штамм «омикрон» станет последней волной пандемии коронавируса. Ранее такое предположение сделали в Дании. Подобный прогноз связан с тем, что из-за высокого темпа распространения штамма антитела к COVID-19 получит абсолютное большинство населения как в результате болезни, так и благодаря вакцинации.