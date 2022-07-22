Во Франции напомнили про ошибку Наполеона на фоне санкций против России Le Figaro: экономист Оливье Де Мейзон Руж напомнил ЕС об уроке блокады Англии 1806 года

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж в статье для газеты Le Figaro напомнил читателям про разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году. Он сравнил историческое событие с санкциями, которые Европа принимает против России из-за происходящего на Украине. Он пояснил, что в результате блокады Англии последняя переориентировала свой рынок сбыта на заокеанских партнёров, из-за чего, по словам специалиста, она стала «доминирующей нацией XIX века».

Англия в конечном итоге вышла из этого испытания, впоследствии расширив свою империю и свою клиентуру и став доминирующей нацией XIX века, — заявил Де Мейзон Руж.

Он добавил, что Франция сдала позиции морской державы, а США в то время наоборот смогли нарастить свою мощь.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр ранее заявил, что начало российской специальной операции на Украине показало, что политическое и экономическое доминирование Запада приближается к своему завершению. Он добавил, что крупные мировые державы не соблюдают установленных Западом правил.

По словам политика, самое большое геополитическое изменение века произойдёт в Китае. По мнению бывшего премьер-министра, Китай повысит своё влияние в мире и станет «второй сверхдержавой».