Вне форматов и виз: Россия и США вышли на новые стандарты диалога

Россия и США за неделю заметно интенсифицировали контакты, решившись на некоторые отступления в визовой войне. Москву с трёхдневным визитом посетила замгоссекретаря Виктория Нуланд, ранее находившаяся в российских стоп-листах. А в Вашингтон отправился вице-премьер Алексей Оверчук, продолживший с представителями администрации президента Джо Байдена череду дискуссий по широкому кругу вопросов. Частота контактов, по словам опрошенных NEWS.ru экспертов, стала признаком курса на управляемость конфронтации и предсказуемость отношений между странами. Самым большим риском, по их словам, является опасность молчания.

Кульминацией переговорного марафона на этой неделе стали встречи Оверчука в Вашингтоне. Вице-премьер возглавил российскую делегацию на осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка. Свой диалог с первым заместителем госсекретаря Уэнди Шерман, который продлился около часа и проходил без участия журналистов, вице-премьер оценил на отлично. Из итогового сообщения американского дипломатического ведомства следует, что переговоры коснулись экономического взаимодействия двух стран, в рамках которого Госдеп волнует «справедливое отношение к компаниям США», проблем энергетической безопасности Европы, а также аспектов соблюдения Парижских соглашений по климату.

Алексей Оверчук Максим Блинов/РИА Новости

Таким образом, контакты в американской столице отчасти продолжили те дискуссии, которые велись в России в ходе визита Виктории Нуланд. Её поездка охватила несколько дней и завершилась 13 октября. Повестка коснулась не только российского МИД и оборонного ведомства, но и администрации президента. Завершив консультации с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, в которых в то же время принял участие замглавы российского Минобороны Александр Фомин, американский дипломат на следующий день отправилась на встречу с помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

Пределы визового торга

Особенностью последних контактов стали визовые уступки, на которые пошли страны ради сохранения каналов коммуникации. Как уточнили на Смоленской площади, визит Нуланд, которая числилась в российском стоп-листе, стал возможен только после того, как Вашингтон согласился представить проездной документ одному из российских дипломатов, который, как обращает внимание Москва, неоднократно сталкивался со слабо мотивированным отказом во въезде в США, хотя имел на то служебную необходимость. Ситуация с Нуланд тем не менее была интерпретирована как элемент процесса отмены точечных санкций между странами.

Однако в разговоре с NEWS.ru бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид указал на то, что взаимные уступки между Москвой и Вашингтоном были исключительно визовым вопросом, не связанным с рестриктивными мерами. Есть большая разница.

Дэниел Фрид Alex Edelman/Consolidated News Photos/Global Look Press

Следовательно, это (торг вокруг исключения Нуланд из стоп-листа. — NEWS.ru) не прецедент. Если Россия стремится к сокращению санкций, она должна прежде всего работать над урегулированием ситуации в Донбассе, которое восстановит суверенитет Украины и отразит угрозу новой агрессии, например, против украинского газопровода. Дэниел Фрид бывший координатор санкционной политики Госпедартамента США бывший координатор санкционной политики Госпедартамента США

Бывший дипломат положительно оценил возобновление диалога между высокопоставленными должностными лицами России и США, однако обратил внимание на то, что странам предстоит ещё много работы и большая её часть, по его оценкам, должна быть сделана с российской стороны.

Как пояснил в свою очередь NEWS.ru партнёр международной юридической компании Gibson, Dunn & Crutcher Адам Смит, который специализируется в том числе на вопросах применения в Америке экономических санкций, коммуникация между крупными государствами почти всегда предпочтительнее отсутствия взаимодействия.

Таким образом, визит заместителя госсекретаря в Москву является положительным. И действительно, несмотря на разногласия между Москвой и Вашингтоном, есть многое, в чём они согласны, и, тем более, многое, из-за чего они нуждаются друг в друге для достижения своих собственных целей. Например, это касается изменения климата. Адам Смит партнёр международной юридической компании Gibson, Dunn & Crutcher партнёр международной юридической компании Gibson, Dunn & Crutcher

Юрист указал на то, что снятие санкций с учреждений и организаций остаётся маловероятным, однако выразил надежду на то, что обсуждения между РФ и США проложат путь для более конструктивного взаимодействия — вне зависимости от санкций.

Опасность молчания

Интересной чертой последних визитов стали переговоры российского вице-премьера в Вашингтоне, заметил в разговоре с NEWS.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. По его словам, Оверчук имел возможность обсудить с Шерман очень широкий круг вопросов — от обмена заключёнными до ситуации в Карабахе. И это может быть гораздо эффективнее традиционного, дипломатического канала.

Оверчук — это голая прагматика. У него нет задачи работать на внутреннюю аудиторию. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Что же касается поездки Нуланд, то это, по словам аналитика, свидетельство успешности курса «на стабильность и предсказуемость отношений, управляемость и снижение конфронтации». Он был взят странами после очных переговоров между президентами России и США в Женеве.

Виктория Нуланд Michal Krumphanzl/CTK/GLOBAL LOOK PRESS

Я называю это транзитом к уважительно-враждебным отношениям по образцу 1970-х годов. Это начало умеренной разрядки без гуманитарной корзины, — подытожил Фролов.

Размен накануне визита Нуланд собеседник NEWS.ru, в свою очередь, назвал стандартном визовой войны по принципу «вы нам — мы вам».

Впрочем, как пояснил NEWS.ru профессор и заведующий кафедрой истории Католического университета Америки Майкл Киммейдж, который некогда курировал российское и украинское досье в аппарате политического планирования Госдепа, вряд ли можно сказать, что Нуланд многого добилась во время своего визита в Москву.

Отношения между США и Россией остаются сложными и обременёнными. Но что касается опасностей, то самая серьёзная в американо-российских отношениях — это опасность молчания. Саммит между Путиным и Байденом в июне 2021 года дал развитие умеренной динамике на высоком правительственном уровне вместе с переговорами о стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном. Майкл Киммейдж профессор и завкафедрой истории Католического университета Америки, бывший сотрудник аппарата политического планирования Госдепа профессор и завкафедрой истории Католического университета Америки, бывший сотрудник аппарата политического планирования Госдепа

Это свидетельствует, но не гарантирует, что со временем может быть достигнут реальный прогресс, заключил Киммейдж, добавив, что вряд ли это произойдёт в ближайшее время.