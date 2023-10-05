ВМФ России расширит присутствие в Абхазии В Абхазии появится новый постоянный пункт базирования ВМФ России

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

В Абхазии будет создан новый постоянный пункт базирования Военно-морского флота России, рассказал «Известиям» президент республики Аслан Бжания. По его словам, это будет способствовать повышению обороноспособности обеих стран.

Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ, — сказал Бжания.

Президент республики отметил, что в плане военного сотрудничества с Россией сделано очень многое, но предстоит сделать еще «очень много шагов». Он также добавил, что есть взаимодействие по военно-техническому сотрудничеству. Российская сторона дает возможность абхазским специалистам проходить повышение квалификации в учебных заведениях РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Бжанию с Днем победы и независимости Абхазии. Он отметил, что 30 лет назад абхазский народ отстоял право на свободную жизнь.

В августе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по уставу ООН. Но, по его словам, идея присоединения к России «по-прежнему популярна в Абхазии и Южной Осетии» и вполне может быть реализована, «если на то возникнут веские причины».