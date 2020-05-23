Власти Турции вели переговоры о туризме с Россией

https://static.news.ru/photo/ac5a4b08-9d35-11ea-a324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua​​​​​​​/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что проводит переговоры с представителями других стран на тему туризма. По его словам, он дважды общался с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Также он проводил четырёхсторонние переговоры с Великобританией, Францией и Германией, передаёт Dim TV.

У нашего министра культуры и туризма есть четыре заместителя, и я пытаюсь им помогать. Мы пройдём этот год с незначительным ущербом. После этого мы продолжим уверенно двигаться к намеченным целям, — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что сфера туризма важна не только для Антальи и Аланьи, но и для всей остальной страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду, что авиасообщение с Россией, приостановленное в рамках борьбы с коронавирусом, возобновится с середины июля. По его словам, внутренний туризм начнёт восстанавливаться в конце мая. Количество поездок внутри страны продолжит расти в июне.