Власти Турции вели переговоры о туризме с Россией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что проводит переговоры с представителями других стран на тему туризма. По его словам, он дважды общался с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Также он проводил четырёхсторонние переговоры с Великобританией, Францией и Германией,
У нашего министра культуры и туризма есть четыре заместителя, и я пытаюсь им помогать. Мы пройдём этот год с незначительным ущербом. После этого мы продолжим уверенно двигаться к намеченным целям, — подчеркнул он.
Дипломат отметил, что сфера туризма важна не только для Антальи и Аланьи, но и для всей остальной страны.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду, что авиасообщение с Россией, приостановленное в рамках борьбы с коронавирусом, возобновится с середины июля. По его словам, внутренний туризм начнёт восстанавливаться в конце мая. Количество поездок внутри страны продолжит расти в июне.
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