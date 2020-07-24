Власти Турции не будут требовать от туристов справок об отсутствии COVID-19

https://static.news.ru/photo/62291cf0-cdc1-11ea-9be6-fa163e074e61_660.jpg Фото: K. Kreder/Arco Images/Global Look Press

Турецкие власти не будут требовать от туристов справок с результатами тестов на коронавирусную инфекцию. В аэропортах Турции также не будут проводиться тесты на COVID-19. Об этом сообщает посольство России в Турции.

Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведённом тестировании, — заявили в российском посольстве.

Туристы по желанию смогут сдать платный тест на коронавирус в крупных туристических аэропортах страны. Центры диагностики будут работать в воздушных гаванях Антальи, Измира, Стамбула и Даламана. Стоимость теста составит €15.

Перед прилётом в страну на борту самолёта туристы обязаны будут заполнить специальную форму. В ней будут указаны личные данные, номер кресла, данные для связи, адрес пребывания в Турции и информация о состоянии здоровья.

В случае выявления в самолёте лица с подозрением на COVID-19 внутри самолёта будут проводиться необходимые процедуры, — говорится в сообщении диппредставительства.

После прилёта всем пассажирам будет измерена температура, и только после этого они смогут пройти на паспортный контроль. Если у человека будут диагностирована температура выше 37,5, то будут изучаться симптомы. В случае подозрения на коронавирусную инфекцию его направят на карантин, в изоляцию или в госпиталь для обследования. Данные лиц, которые сидели рядом с ним на расстоянии двух метров, будут сообщены в Управление здравоохранения. Контактировавшие с пассажиром люди будут помещены на 14-дневный карантин или изоляцию.

NEWS.ru писал, что «Победа» с 1 августа возобновит полёты в Турцию. Туристы смогут отправиться на бортах авиакомпании в Стамбул, а с 10 августа будут доступны полёты в Анталью.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 августа Россия возобновляет сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Регулярное и чартерное сообщение в России было прекращено с 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.