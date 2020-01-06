https://static.news.ru/photo/f4fb617a-32b0-11ea-825f-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

По данным представителя администрации США, иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по американским объектам в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше военнослужащих.

Власти США ещё 7 января знали список объектов, по которым Иран собирается нанести удар, однако по каким конкретно, известно не было. Соответствующую информацию военные США получили от иракских властей за несколько часов до атак, — сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом Доме.

По словам чиновника, это позволило иранцам «сохранить лицо» и дало возможность обеим странам «отступить от края войны».

Как писал NEWS.ru, 3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.