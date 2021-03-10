Власти Непала разрешили восхождения на Эверест

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Власти Непала отменили действовавший в течение года запрет на восхождения на Эверест. Альпинисты смогут подниматься на самую высокую гору планеты (8849 метров) с апреля.

В правительстве страны подчеркнули, что туристы должны будут строго соблюдать меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Иностранным альпинистам необходимо иметь при себе результаты теста, подтверждающие отсутствие COVID-19, и пройти недельный карантин, сообщает Reuters.

В Минтуризма Непала ожидают, что число заявок на восхождение на Эверест, поданных в течение весеннего альпинистского сезона (с начала апреля по конец мая), составит около 300. Предполагается, что число туристов может несколько возрасти, поскольку запрет на подъём по китайскому склону Эвереста пока остаётся в силе.

Ранее NEWS.ru писал, что британские экологи обнаружили частицы пластика в образцах снега, которые были собраны в 400 метрах от вершины Эвереста. Учёные полагают, что они могли быть занесены на гору ветром или же попали туда со снаряжения и одежды альпинистов. По их словам, присутствие пластика на Эвересте означает, что окружающую среду следует активнее защищать от подобных загрязнений.