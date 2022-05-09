Власти Молдавии рассказали про вероятность мобилизации в стране Премьер-министр Молдавии Гаврилица оценила вероятность мобилизации в стране

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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что риск эскалации военного конфликта на территории республики маловероятен. По словам политика, мобилизация в стране в этом случае не планируется, поскольку для неё нет поводов. Она отметила, что руководство страны обсуждает текущую обстановку в республике со своими партнёрами, пишет ТАСС.

Наши анализы говорят о низком риске эскалации военных действий, хочу также опровергнуть информацию о возможной мобилизации, у нас нет никаких причин для беспокойства и использования подобных мер​​​, — рассказала Гаврилица.

Она добавила, что Кишинёв поддерживает диалог с Тирасполем, чтобы «сохранить стабильность в республике».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее выступил с требованием к Москве и Киеву возобновить переговоры для быстрого достижения урегулирования конфликта. Он добавил, что обсуждение между двумя странами должно стать «более конкретным». По мнению немецкого лидера, противостояние должно быть завершено в ближайшее время. Он назвал «недопустимым» нанесение новых разрушений на Украине. По словам политика, Россия должна вывести войска и остановить специальную операцию в соседней стране. Шольц при этом считает, что нельзя допустить, чтобы Украину принудили к миру.