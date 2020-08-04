В туротрасли отреагировали на открытие границ России с Черногорией

https://static.news.ru/photo/9f6b5ac6-d648-11ea-aa07-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва» Фото: Юрий Барзыкин

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал открытие границ с Черногорией. По его словам, на данный момент в стране разгар сезона. Она считается популярным направлением среди путешественников.

Власти Черногории разрешили россиянам прилетать на отдых без дополнительных условий. Однако Россия пока не возобновила авиасообщение с этой страной. Ожидается, что самолёты начнут перелёты в конце августа или в начале сентября.

Если поставят рейсы, ведь важно не только, чтобы нас пускали, но важно, чтобы и мы понимали, что это направление для нас выгодно и абсолютно безопасно, то вполне возможно, что в ряду тех стран, которые могут открыться во второй половине августа или сентябре, Черногория может занять это место, — цитирует Барзыкина телеканал «360».

Также он отметил, что перспективы для дальнейшего открытия границ разные. Планы туроператоров и путешественников могут не соответствовать действительности.

Там же комплекс факторов учитывается. Думаю, что тенденция идет к тому, что авиасообщение восстановится, — подытожил он.

Как информировал NEWS.ru, Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение изучали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но окончательное решение ещё не принято.