ВКС России ударили по пункту управления террористов в Сирии ЦПВС: ВКС РФ ударили по штабу террористов «Хайат Тахрир аш-Шам» в Сирии

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

ВКС России в понедельник, 21 августа, нанесли удар по пункту управления организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, пункт террористов находился в четырех километрах юго-западнее города Идлиб, там размещались причастные к терактам против военных и мирного населения.

21 августа ударом ВКС России по пункту управления террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» в населенном пункте Бекфалун <...> ликвидированы 17 боевиков, в том числе несколько высокопоставленных полевых командиров, ответственных за организацию и осуществление недавних атак на пункты дислокации сирийских правительственных войск на севере провинции Латакия, — сказал российский военный.

Он в очередной раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований прекратить обстрелы и пообещал: если призыв не будет выполнен, высокоточные удары авиации для ликвидации террористов продолжатся.

Ранее сообщалось, что отряды ополченцев арабских племен, действующие против американских военных в восточной части Сирии, нанесли ракетные удары по трем военным базам ВС США в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке. Пять ракет поразили военные объекты США у газового поля Конико, еще четыре разорвались на американской базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. Еще один снаряд упал на аэродроме на базе Эш-Шаддади.