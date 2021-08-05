Вирусолог назвал причину резкого роста заболевших COVID-19 в Токио

Быстрый рост числа заболевших коронавирусной инфекцией может быть связан с распространением в Японии «дельта»-штамма. Об этом «Москве 24» рассказал вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Такие вспышки происходят во многих странах, в которых ситуация стабилизировалась по отношению к предыдущим вариантам коронавируса. Но потом приходит «дельта»-штамм и мы видим подъём заболеваемости, — отметил вирусолог.

При этом неважно, каким способом была достигнута стабильная ситуация с коронавирусом: путём карантинных мер или самоизоляцией, новый штамм более заразен, сообщил Скулачев.

Несмотря на то что все прибывшие на Олимпиаду проходили тестирование, какое-то количество заболевших могли пропустить. К тому же новый штамм доберётся рано или поздно до всех стран и никто не сможет отсидеться. А чтобы понять, как вирус попал на Олимпиаду, должно быть проведено специальное расследование, подытожил специалист.

Ранее стало известно, что китайские власти задумались над переносом начала учебного года в ряде регионов страны из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом заявил чиновник из Министерства образования КНР Лю Пэйцзюнь.