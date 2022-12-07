Вице-президента Аргентины Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы Суд приговорил вице-президента Аргентины к 6 годам и лишил права занимать госдолжности

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Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер к шести годам тюремного заключения по делу о коррупции. Также она пожизненно лишена права занимать государственные должности. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговорить Кристину Фернандес де Киршнер к шести годам за мошенничество, — говорится в решении суда.

Прокурор запрашивал для Киршнер наказание в виде 12 лет тюремного заключения. Политика обвиняют в коррупции в бытность президентом при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса.

Тюремные сроки получили также и другие обвиняемые по данному делу, в том числе сам Баес и несколько бывших чиновников.

Сама Киршнер неоднократно заявляла о своей невиновности и называла суд над собой «расстрельной командой».

При этом адвокат по уголовным делам Флавио Андрес Гарисоаин заявил, что приговор по делу Киршнер не означает, что она будет немедленно заключена под стражу. У вице-президента есть право на апелляцию и процесс может занять не один год. В дальнейшем, если приговор будет подтвержден, Киршнер, которой в настоящее время исполнилось 69 лет, будет уже за 70 и срок заключения, согласно законам Аргентины, она станет отбывать дома.