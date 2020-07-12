Вице-премьер Украины обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений

https://static.news.ru/photo/a44af580-c48a-11ea-b700-fa163e074e61_660.jpg Алексей Резников Фото: facebook.com/reznikovoleksii/

Вице-премьер Украины Алексей Резников сообщил, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть обязательно выполнены, однако соглашения требуют модернизации.

Наша делегация постоянно говорила, что Минские соглашения требуют модернизации, требуют пересмотра, изменений. Но мы на сегодняшний день остаемся сторонниками того, что следует на сегодняшний день выполнить «Минск», поскольку мы про него договорились, хотя это политические договорённости <...>, а не какой-то международно-правовой договор, — привели слова политика в ТАСС.

Он отметил, что украинская сторона хочет попробовать «достичь мира благодаря Минским соглашениям». Тем не менее, некоторые пункты Минских соглашений недопустимы по мнению украинских политиков.

О том, что сначала должны состояться выборы, а на следующий день должно произойти взятие контроля над границей между Украиной и Россией со стороны украинского правительства, — недопустимо. Сначала надо взять контроль над границей, а только после этого проводить выборы. Это один из примеров. Также было разъяснено, что никакого особого статуса Донбасса в Конституции Украины закреплено не может быть: есть закон Украины, который принят предыдущей каденцией парламента, об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и этого достаточно, — привели слова Алексея Резникова в агентстве.

Он также заявил, что российская сторона не только не выполняет Минские соглашения, но и препятствует их выполнению.

Мы не можем скрыть, что Российская Федерация не выполняет минские договорённости, не дает возможности нам их завершить, — отметил политик.

Алексей Резников также обвинил Россию в нарушении договорённостей об определении населённых пунктов в рамках Минских соглашений. Он пояснил, что «на сегодняшний день РФ со своими оккупационными войсками продвинулась на 1700 кв. км больше, нежели это зафиксировано в «Минске»

Кроме того, вице-премьер Украины Алексей Резников подчеркнул, что решение о Минских соглашениях могут принимать только лидеры «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина, Франция). При этом украинская сторона намерена договорится о включении в переговоры по Донбассу лидеров США и Великобритании.

Мы точно заинтересованы в том, чтобы диалог, который ведётся сегодня с Российской Федерацией при помощи ОБСЕ в «минском формате» и в «нормандском формате» при помощи лидеров Германии и Франции, мог быть расширен при участии Британии и США как минимум, — отметил политик.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз считает необходимым полное выполнение Минских соглашений для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. В ЕС отметили, что союз будет продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в пределах установленных международных границ.