Ветеран ЦРУ призвал США отказаться от планов по изоляции России Ветеран ЦРУ Пол Пиллар призвал США отказаться от планов по изоляции России

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ветеран ЦРУ Пол Р. Пиллар в статье для издания National Interest написал, что Соединённые Штаты должны перестать говорить о наказании и изоляции России. По его словам, американское руководство должно начать выстраивать с Москвой реалистичные дипломатические отношения. Он уточнил, что есть разница между возмущением и яростью в контексте отношений двух стран.

Соединенным Штатам необходимо остерегаться наказания и изоляции России, превратившихся в простое выражение возмущения политикой Путина. Политика США должна учитывать сохраняющиеся реалии России, в том числе положение России как крупной державы с одним из двух крупнейших ядерных арсеналов в мире, — рассказал Пиллар.

Он отметил, что в многополярном мире руководство страны должно уметь «жонглировать отношениями на всех азимутах» для продвижения своих интересов.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американским властям следует прекратить «читать лекции» остальному миру и заняться решением внутренних проблем. Он указал на то, что страна находится в упадке, а невинных убивают на улицах. Он призвал остановить «разрастающееся варварство». Он отметил, что первым делом необходимо сделать США безопаснее, он напомнил про случай массового убийства 4 июля в пригороде Чикаго.