«Весь мир преклоняется»: назван истребитель, который гораздо опаснее F-16 Военный летчик Попов: F-35 представляет большую угрозу в отличие от F-16

Фото: Petty Officer 3rd Class Michael/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-35

Западный истребитель F-35 может представлять серьезную силу в отличие от F-16, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Он отметил, что, несмотря на новизну, у самолета, как у любой техники, есть недостатки. В частности, по словам Попова, F-35 не такой потенциальный победитель воздушных боев, как о нем говорят на Западе.

F-16 не имеет ничего нового. Это не F-35, перед которым весь мир преклоняется. При этом мы знаем, что он не такой уж и невидимка и не такой уж он потенциальный победитель во всех воздушных боях и при нанесении ударов по земле, потому что у каждой техники есть плюсы и минусы в обязательном порядке. Зная эти минусы, мы можем работать и выполнять боевые задачи, — сказал Попов.

Ранее военный летчик подчеркнул, что американские истребители F-16, которые появятся на вооружении у ВСУ, можно будет ликвидировать из-за отсутствия опыта у украинских летчиков. По его словам, пока расчеты проводить трудно, нужно понимать, насколько эти истребители будут готовы к бою. Учитывая, что украинские пилоты будут впервые владеть этим самолетом, это будет сказываться на их психологическом состоянии и станет элементом стресс-фактора, считает Попов. В то же время, подчеркивает эксперт, российские летчики работают уже на освоенных истребителях.