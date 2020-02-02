Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые после того, как занял этот пост, отправится с визитом в Иран.
Боррель проведёт встречу с главой иранского МИДа Джавадом Зарифом, а также проведёт переговоры с другими представителям властей республики,
Как писал NEWS.ru, ранее Боррель объявил о желании посетить Донбасс в рамках усилий по урегулированию конфликта на востоке Украины. Он озвучил свою инициативу во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина. Глава европейской дипломатии, в частности, отметил, что хотел бы посетить линию соприкосновения сил конфликтующих сторон.
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