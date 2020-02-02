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Китай поблагодарил Россию за поддержку принимаемых мер и помощь в деле борьбы с коронавирусом, сообщили в МИД КНР после переговоров главы внешнеполитического ведомства Ван И с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Китайская сторона также поддержала идею приглашения делегации экспертов по ликвидации эпидемии в страну для обмена сведениями и сотрудничества в области общественного здравоохранения. Твёрдая взаимная поддержка в то время, когда они...