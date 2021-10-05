Верховная рада временно отстранила своего спикера Разумкова

Верховная рада Украины по инициативе партии «Слуга народа» отстранила спикера парламента Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. Подобное решение поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя это решение, Разумков отметил, что для него «должность не значит ничего».

Это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все то, что мы обещали в 2019 году, и уверен, что в этом зале хватит людей, которые также будут это делать, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому граждане страны будут признаваться олигархами и вноситься в специальный реестр. Вести его будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Закон вступит в силу после подписания президентом страны Владимиром Зеленским. Спикер Рады Дмитрий Разумков отправил его на рассмотрение Венецианской комиссии, консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, за что подвергся критике со стороны однопартийцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос отставки Разумкова поднят из-за его работы и разногласий по закону об олигархах и санкционной политике.