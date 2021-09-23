На Украине приняли закон «Об олигархах»

Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому граждане страны будут признаваться олигархами и вноситься в специальный реестр. Вести его будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Закон вступит в силу после подписания президентом страны Владимиром Зеленским, сообщается на сайте украинского парламента.

Согласно документу, к олигархам относятся лица, участвующие в политической жизни, имеющие значительное влияние на СМИ, являющиеся бенефициарными владельцами компаний, которые занимают монопольное положение на общегосударственном рынке, и обладающие активами стоимостью более 1 млн прожиточных минимумов. В настоящее время эта сумма должна составлять 2,27 млрд гривен, или $85 млн.

В законе говорится, что олигархами будут признаваться лица, соответствующие как минимум трём перечисленным признакам. Решение будет приниматься СНБО на основании представления члена ведомства, правительства, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

Документ запрещает олигархам делать взносы в поддержку политических партий и кандидатов, финансировать агитацию и митинги, а также приобретать объекты большой приватизации. Закон также содержит перечень служащих, которые должны декларировать свои встречи с олигархами или их представителями.

Инициатива закона принадлежит Зеленскому. Документ неоднократно подвергался критике. Так, украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала его отдельные положения антиконституционными. Спикер Рады Дмитрий Разумков отправил его на рассмотрение Венецианской комиссии, за что подвергся критике со стороны однопартийцев.