Зеленский прокомментировал вопрос возможной отставки спикера Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в теме отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова есть вопросы к его работе и разногласиям по закону об олигархах и санкционной политике. Об этом глава государства сообщил во время разговора с журналистами, трансляция которого шла на телеканале «Дом». Ранее правящая партия «Слуга народа» начала сбор подписей за отставку депутата.



Вопрос, который вы подняли относительно спикера, правительства, — это вопрос не про личности, поэтому я и сказал, что не надо выносить в публичную плоскость. Это вопрос к результатам. У всех есть задание - достичь того или другого результата, — сказал Зеленский.



Комментируя работу спикера, президент подчеркнул, что его личная позиция должна совпадать с позицией партии. Если, по его словам, политик не поддерживает закон о борьбе с олигархами или санкционную политику в отношении, например, главы политического совета «Оппозиционная платформа - За жизнь», то у этих людей другие политические взгляды.



Если мы боремся с олигархами - подпишите закон. Все очень просто. Если не подписываете — ищите другую команду, — сказал Заленский.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому граждане страны будут признаваться олигархами и вноситься в специальный реестр. Вести его будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Закон вступит в силу после подписания президентом страны Владимиром Зеленским. Спикер Рады Дмитрий Разумков отправил его на рассмотрение Венецианской комиссии, за что подвергся критике со стороны однопартийцев.