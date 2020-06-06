Венесуэльцы начнут работать по графику «неделя через неделю»

https://static.news.ru/photo/01d5a970-a7c1-11ea-9c9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press

В Венесуэле объявили о новом периоде послаблений, связанных с режимом работы в период пандемии. Как объявил президент Николас Мадуро, теперь венесуэльцы начнут работать по графику 7+7.

Согласно новому режиму семь дней работы будут для всех чередоваться недельными перерывами. Ранее действовала более строгая формула санитарных ограничений — 5+10.

По словам Мадуро, первая неделя послаблений прошла хорошо и показала «пример гражданской осознанности и совести». Новый режим также будет проходить при строгом соблюдении санитарных мер.

Как пишет РИА Новости, метод 7+7 не будет действовать для приграничных районов, уязвимых к распространению вируса.

В настоящее время в Венесуэле разрешена работа компаний из десяти основных секторов экономики. По последним данным, в стране выявлены 2145 случаев COVID-19, погибли 20 человек. Всего в мире заразились более 6,6 млн человек, более 391 тысяч умерли, выздоровели свыше 2,8 млн.

Ранее Организация Объединённых Наций (ООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и «Большая двадцатка» (G20) инициировали программу по борьбе с инфекциями на $7,5 миллиардов, рассчитанную на несколько лет. Она будет посвящена выработке противоядия против инфекций. Также программа направлена на оказание крупной помощи тем, кто нуждается в ней. Кроме того, она нацелена на быструю мобилизацию мирового сообщества в случае, если в мире снова произойдёт подобная эпидемия, сообщал NEWS.ru.