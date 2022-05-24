Великобритания задумалась об отправке военных кораблей в порт Одессы DM: Лондон рассматривает возможность отправки военных кораблей в порт Одессы

Головной корабль типа «Королева Елизавета» / Фото Wikimedia Commons/LPhot Dan Rosenbaum/MOD

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и её коллега из Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудили возможный план отправки военных кораблей в черноморский порт Одессы для обеспечения защитного сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно, пишет газета Daily Mail. Отмечается, что в состав такого «защитного коридора» могут войти судна «коалиции желающих», состоящая из членов Североатлантического альянса (НАТО) и других стран, зависящих от зерна, таких как Египет. При этом допускается прямая конфронтация с российскими военными.

По информации издания, целью совместных усилий станет укрепление защиты региона и предотвращение широко распространенной нехватки продовольствия. В публикации сказано, что, согласно плану, союзные военно-морские силы очистят район вокруг южного порта от мин, прежде чем защищать грузовые суда. Предусматривается также развёртывание ракет большой дальности.

Взаимодействие России и Китая в экономической сфере в ближайшее время будет набирать обороты из-за «позиции диктатора» Запада, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что благодаря этому сотрудничеству будут реализованы планы по подъёму Дальнего Востока и Восточной Сибири. Дипломат также указал на взаимовыгодное сотрудничество в сфере высоких технологий, пишет ТАСС.