Великобритания не будет продлевать переходный период Brexit

https://static.news.ru/photo/96b35e96-aca5-11ea-be73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не будет продлевать переходный период Brexit. Об сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Великобритания не будет рассматривать продление переходного периода, — цитирует его РИА Новости.

При этом Шефчович подчеркнул, что Евросоюз готов к тому что Лондон может передумать и пролонгировать процесс.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года.

Ранее главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что правительство Великобритании отказалось от любых новых отсрочек по завершению Brexit. В связи с этим он призвал активизировать работу над текстом соглашения о будущих отношениях между сторонами. По словам Барнье, Лондону и ЕС необходимо достигнуть соглашения, чтобы смягчить шок, который будут переживать в этом году их экономики в результате пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.