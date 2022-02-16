Великобритания намерена в ближайшие недели отменить режим «золотых виз»

В течение нескольких недель Великобритания готовится отменить режим так называемых «золотых виз». Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники. Предположительно, власти делают это для того, чтобы не допустить повторения инцидента в Солсбери

По данным издания, введение «визы для инвесторов» привлекло в страну много богатых росиян. Однако происшествие в Солсбери в 2018 году заставило правительство страны пересмотреть приоритеты и и сейчас программа находится «на рассмотрении».

Союзники главы МВД Прити Пател заявили, что она хочет отменить весь режим «золотых виз» из-за опасений, что систему могут использовать те, кто отмывает незаконные доходы, — сообщает FT.

Инцидент в британском городе Солсбери произошёл 4 марта 2018 года. Согласно утверждениям британских властей, были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В результате произошёл крупный международный скандал. Вину за отравление возложили на российские спецслужбы. Утверждалось, что Скрипали были отравлены веществом из группы «Новичок», которая была разработана ещё в СССР.

В МИД РФ решительно осудили попытки возложить вину на Москву и заявили, что дело Скрипалей используется Лондоном для давления на РФ и подогревает русофобию.

Ранее Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несёт ответственность за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, частично удовлетворив иск его вдовы. Женщина считает, что её мужа отравили радиоактивным веществом. Также она утверждает, что существует связь между смертью её супруга, отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году, а также отравлением политика Алексея Навального.