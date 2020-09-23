Вассерман назвал сроки объединения Белоруссии и России

https://static.news.ru/photo/de7fe524-fdda-11ea-a0a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Белоруссия объединится с Россией на следующем, седьмом президентском сроке Лукашенко. Такого мнения придерживается политический аналитик Анатолий Вассерман.

Интеллектуал уверен, что Лукашенко одержит победу на следующих выборах и тогда есть перспектива объединения двух государств, если «у нас не произойдёт ничего непредвиденного».

Понятно, что Белоруссия — это такая же неотъемлемая часть России, как и Российская Федерация. Но есть одна техническая проблема. Ограниченность возможностей нынешних средств управления хозяйства приводит к тому, что целесообразно держать определённую дистанцию между Белоруссией и Россией, — пояснил свою точку зрения Вассерман в ходе эфира, организованного медиагруппой «Патриот», пишет «ФАН».

Достаточная мощность, чтобы снять это «препятствие», накопится, по оценкам журналиста, лет через пять — десять. Это как раз срок седьмого президентского срока Лукашенко, который останется у власти, поскольку «нынешняя попытка цветного бунта оттолкнула от западных рецептов даже тех, кто верил тамошним средствам массовой рекламы, агитации и дезинформации», заверил Вассерман.

Со стороны России помешать этому объединению может только одно:

Потому что если у нас, не дай бог, снова всплывут на поверхность «прихватизаторы» образца лихих 90-х, то от таких деятелей не только Лукашенко, но и мне лучше держаться подальше, — заключил телеведущий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Государственного департамента США заявил, что в Вашингтоне не могут считать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии. Таким образом он прокомментировал прошедшую 23 сентября инаугурацию политика.