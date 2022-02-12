Вашингтон раскрыл детали переговоров Байдена и Путина

Белый дом раскрыл детали переговоров российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. В заявлении администрации президента США говорится, что речь шла об эскалации военной напряжённости на границах Украины.

Президент Джо Байден сегодня провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые касались эскалации военной напряжённости на границах Украины, — сказано в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

В заявлении отмечено, что Байден заявил российскому президенту о готовности США к «любому развитию событий» вокруг Украины и нацеленности на дипломатию с Россией.

Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединённые Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнёрами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям, — сказано в заявлении американского президента.

Также президент Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным якобы «дал понять», что Россия столкнётся с последствиями от США и союзников в случае эскалации вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по телефону примерно в 11:00 по времени Восточного побережья США — 19:00 по Москве, сообщил в Twitter журналист телекомпании CNN Кевин Липтак. Он отметил, что американский лидер находится в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).