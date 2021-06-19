Вашингтон пригрозил Пекину изоляцией

Фото: Yuri Gripas/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Лечение от COVID-19 в течение 14 месяцев не помогло жителю из британского города Лидс, он отказался от помощи врачей и умер, сообщает Daily Mail.

Джейсон Келк попал в больницу Святого Джеймса со смертоносной инфекцией 31 марта 2020 года и с тех пор не покидал её. Течение болезни осложнялось тем, что у мужчины были диабет...