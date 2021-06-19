Вашингтон пригрозил Пекину изоляцией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен объединить страны мира для давления на Китай. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что Пекин окажется в изоляции, если не позволит международным специалистам изучить обстоятельства возникновения коронавируса.
Дипломатическая подготовительная работа — сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай — это основная часть усилий, которые мы предпринимаем, чтобы, в конечном счёте, поставить Китай перед жёстким выбором: либо они поступят ответственно и позволят таким образом следователям провести реальную работу и выяснить, откуда он взялся, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества, — подчеркнул Салливан.
Ранее стало известно, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил лабораторную утечку SARS-CoV-2. Свою позицию он озвучил в ходе саммита лидеров G7. Глава ВОЗ убеждён в необходимости точно выяснить, откуда появился вирус.