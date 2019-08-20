https://static.news.ru/photo/a87ad2d4-c36d-11e9-8f6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: raytheon.com

Вашингтон отрицает слова России о том, что Соединённые Штаты Америки разрабатывали крылатые ракеты задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер, отвечая на слова заместителя главы МИДа Сергея Рябкова. По его словам, испытание ракеты 18 августа говорит о том, что разработки в этой области велись давно.

США приостановили выполнение своих обязательств по договору 2 февраля и официально вышли из него 2 августа. После приостановления [выполнения своих] обязательств Пентагон приступил [к разработке] крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет, — приводит слова Карвера ТАСС .

Как писал News.ru, Сергей Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты. Он отметил, что испытание готовилось задолго до заявления президента США Дональда Трампа о необходимости выйти из договора.