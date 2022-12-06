В Запорожье сообщили об ударах по позициям украинских военных Рогов: склады и позиции украинских военных атакованы в подконтрольном Киеву Запорожье

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что вооруженные силы атаковали склады и позиции украинских военных в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье. Соответствующий текст опубликован в Telegram-канале чиновника. Также о врывах в региональном центре сообщило украинское издание «Страна.ua».

На данный момент жители города слышали не менее шести взрывов. По предварительной информации, целями ударов нашей армии были склады и позиции боевиков ВСУ, расположенные в ближайшем пригороде Запорожья, а также инфраструктурные объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны, — написал Рогов.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Никополь Днепропетровской области прозвучали взрывы.

5 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также местные СМИ сообщили, что в Одессе и Одесской области прогремела серия взрывов.

Помимо этого, средства массовой информации сообщили о взрывах в Николаеве, Житомире, Кривом Роге, Харькове, Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Николаевской областях. По сообщениям источников, в регионах пропадает электричество и водоснабжение, кроме того, в ряде областей Украины отключена мобильная связь и интернет.