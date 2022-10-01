В Южной Корее зафиксировали новые запуски ракет КНДР

Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press

Южная Корея зафиксировала новые запуски баллистических ракет Северной Кореи в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap. По имеющимся данным, в настоящее время южнокорейские военые специалисты пытаются установить дальность, высоту и скорость полета ракеты.

Запуск ракеты со стороны КНДР был замечен в ночь на 1 октября.

28 и 29 сентября Северная Корея также производила запуски баллистических ракет малой дальности. Они поднимались на высоту 30-50 километров и летели на 300-350 километров.

Ранее пуск баллистической ракеты Северной Кореей был произведен 25 сентября. Он стал первым с 5 июня текущего года.

КНДР в начале сентября объявила себя ответственным ядерным государством. Власти страны приняли закон, которым закрепили за страной право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян посчитает угрозу с его стороны неизбежной.