В Южной Корее назвали причину редкого появления Ким Чен Ына на публике

https://static.news.ru/photo/edfeee98-bead-11eb-b43c-96000091f725_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Geovien So/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в этом году стал редко появляться на публичных мероприятиях, поскольку опасается заразиться коронавирусной инфекцией. Такое предположение высказал в Сеуле представитель министерства объединения, курирующий межкорейские отношения. Его слова приводит ТАСС.

Мы наблюдаем тенденцию, в соответствии с которой в 2020 и 2021 годах Ким Чен Ын стал меньше появляться на публике. Исключение составляют лишь крупные политические мероприятия, такие как партийный съезд. Полагаем, что это связано с пандемией, — заявил южнокорейский чиновник.

Последний раз северокорейский лидер был на публике 7 мая, на концерте в Пхеньяне.

В прошлом году появилась информация о болезни и даже смерти Ким Чен Ына. Этот слух породило 20-дневное отсутствие политика на публичных мероприятиях. Позже Ким присутствовал на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

Лидеру Северной Кореи 38 лет. Он пришёл к власти в 2011 году после смерти своего 70-летнего отца Ким Чен Ира, который руководил КНДР с 1994 года.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын решил бороться с индивидуализмом во внешнем виде молодёжи, поскольку опасается, что это может угрожать существующему строю. Поэтому политик запретил в стране джинсы-скинни. Также высший руководитель КНДР озаботился нехваткой удобрений в стране из-за приостановки поставок товаров из Китая. Северокорейские власти заявили, что теперь каждый фермер должен собирать до двух литров мочи в день, чтобы компенсировать недостаток удобрений.

Кроме того, 10 апреля британское издание Mirror сообщило, что политик приказал казнить министра образования из-за малого количества видеозвонков. Дело в том, что министерство не смогло реализовать программу дистанционного образования.