В Южной Африке неожиданно выпал снег

https://static.news.ru/photo/6eff7c5c-ad6a-11ea-a63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: KroneMCC/twitter.com

В Северо-Капской провинции ЮАР после 12 лет засухи выпал снег. Это стало полной неожиданностью для людей, не видевших осадков годами.

Некоторые дети вообще никогда не видели дождя. Я знаю, это звучит странно, невероятно — но это реальность этой разрушительной засухи, — говорит местная жительница Кару Дейзи.

Snowing in The Hantam Berg - 12 years of NO rain, even longer since its Snowed! Some children in the community has Never seen rain... I know it sounds weird, unbelievable - but itâs the reality of this devastating drought! #GreatKaroo Calvinia

Grateful heart #ThankYouLord pic.twitter.com/ZyzytcYStt — KarooDaisy (@KarooDaisy) June 11, 2020

Из-за необычного природного явления в провинцию устремились жители из других регионов ЮАР. В итоге властям даже пришлось выпустить предупреждение и напомнить людям, что в стране продолжает действовать запрет на перемещение из-за пандемии коронавируса, пишет издание.

Тем временем местные жители активно выкладывают в Сеть фото и видео с отдыха: кто-то играет в снежки и лепит снеговиков, а кто-то жарит шашлык в одних плавках.