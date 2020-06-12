В Южной Африке неожиданно выпал снег

В Северо-Капской провинции ЮАР после 12 лет засухи выпал снег. Это стало полной неожиданностью для людей, не видевших осадков годами.
Некоторые дети вообще никогда не видели дождя. Я знаю, это звучит странно, невероятно — но это реальность этой разрушительной засухи, — говорит местная жительница Кару Дейзи.
Snowing in The Hantam Berg - 12 years of NO rain, even longer since its Snowed! Some children in the community has Never seen rain... I know it sounds weird, unbelievable - but itâs the reality of this devastating drought! #GreatKaroo Calvinia Grateful heart #ThankYouLordpic.twitter.com/ZyzytcYStt
Из-за необычного природного явления в провинцию устремились жители из других регионов ЮАР. В итоге властям даже пришлось выпустить предупреждение и напомнить людям, что в стране продолжает действовать запрет на перемещение из-за пандемии коронавируса, пишет издание.
Тем временем местные жители активно выкладывают в Сеть фото и видео с отдыха: кто-то играет в снежки и лепит снеговиков, а кто-то жарит шашлык в одних плавках.