Мир

В Южной Африке неожиданно выпал снег

14:27, 13 июня 2020 16
Фото: KroneMCC/twitter.com

В Северо-Капской провинции ЮАР после 12 лет засухи выпал снег. Это стало полной неожиданностью для людей, не видевших осадков годами.

Некоторые дети вообще никогда не видели дождя. Я знаю, это звучит странно, невероятно — но это реальность этой разрушительной засухи, — говорит местная жительница Кару Дейзи.

Из-за необычного природного явления в провинцию устремились жители из других регионов ЮАР. В итоге властям даже пришлось выпустить предупреждение и напомнить людям, что в стране продолжает действовать запрет на перемещение из-за пандемии коронавируса, пишет издание.

Тем временем местные жители активно выкладывают в Сеть фото и видео с отдыха: кто-то играет в снежки и лепит снеговиков, а кто-то жарит шашлык в одних плавках.

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