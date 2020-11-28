В Японии зафиксирован рекорд по числу больных COVID в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/c29f93a2-3252-11eb-9234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Datiche/AFLO/Global Look Press

Число пациентов с подтверждённым коронавирусом в тяжёлом или критическом состоянии в Японии выросло до максимального с начала эпидемии значения — 462 человека. За прошедшие сутки в стране выявлено 2058 заболевших COVID-19, скончались от инфекции 10 человек.

Как сообщает телеканал NHK, общее число заразившихся с начала пандемии в Японии составляет 148 272 человека. Эта цифра учитывает также 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Иокогамы в феврале.

Больше всего случаев заражения приходится на Токио — за последние 24 часа в столице выявлены 418 инфицированных. Высокий прирост заражённых отмечается также в префектурах Осака (+381), Хоккайдо (+192), Канагава (+151), Аити (+155), Хёго (+111) и Саитама (+139).

В общей сложности от коронавируса в стране скончались 2133 человека, 122 550 — выздоровели.

Как писал NEWS.ru, число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире с момента начала пандемии превысило 62 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. К 29 ноября число зарегистрированных случаев заражения достигло 62 094 127, число жертв заболевания — 1 449 709.

При этом в США подтверждено 13 233 022 случая заражения, зарегистрировано 266 009 смертей. На втором месте по числу заражений находится Индия, там за время пандемии диагноз поставили 9 351 109 пациентам, умерли 136 200. Третью строчку занимает Бразилия: 6 238 350 случаев заражения, 171 974 смерти.

Россия, согласно статистике университета, находится на пятом месте. По данным на 29 ноября, в стране зафиксировано 2 269 316 заражённых за всё время пандемии и 39 527 летальных исходов.