В Японии разрешили сбрасывать в океан воду с АЭС «Фукусима-1» Kyodo: регулятор одобрил сброс в океан воды с АЭС «Фукусима-1»

Фото: Plant Kimimasa Mayama/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии одобрил план по сбросу в океан очищенной от радиации воды с аварийной японской атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом сообщает агентство Kyodo. Вода использовалась для охлаждения повреждённых реакторов.

Ожидается, что соответствующие работы начнутся весной 2023 года.

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан большой объём воды с «Фукусимы-1», которая, по утверждению энергетической компании Tokyo Electric Power, в целом прошла очистку от радиоактивных веществ, но всё ещё содержит тритий — радиоактивный изотоп водорода.

При этом в компании подчёркивали, что содержание трития перед сбросом доводится до 1/40 от норм безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, а также 1/7 от допустимой нормы для питьевой воды, утверждённой ВОЗ.

Однако намерение Токио вызвало острую критику со стороны целого ряда стран, в первую очередь Китая. При этом МАГАТЭ подтвердило безопасность подобных сбросов.

Вода в настоящее время содержится в стальных баках на территории АЭС. Скопилось более 1,25 млн тонны очищенной воды. Предполагается, что её будут сбрасывать в океан поэтапно, на весь процесс уйдёт порядка 30 лет. МАГАТЭ будет держать ситуацию под контролем на постоянной основе.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония нашла способ сократить свою зависимость от российского топлива. Страна сможет развивать сектор атомной энергетики. Кисида отметил, что перезапуск одного ядерного реактора равен поставке на рынок 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.